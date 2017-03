The Boring Company : le nouveau projet d’Elon Musk prend forme

"The Boring Company" : un jeu de mots pour un projet titanesque

Crédits photos : Bloomberg

Une casquette "The Boring Company" dévoilée sur Twitter

Modifié le 07/03/2017 à 10h40

Comme tout le monde le sait, tout est parti d'unle 17 décembre 2016 : Elon Musk en a eu marre des embouteillages et a clamé son intention de faire des tunnels sous Los Angeles...Dans son tweet du 17 décembre 2016, Elon Musk annonce qu'il va construire «», soit un tunnelier, une machine qui permet de creuser des tunnels. Sauf que « boring » en anglais signifie également « ennuyeux ». Il faut croire que le milliardaire n'a pas résisté à l'idée de nommer son entreprise en jouant sur ce double sens : il a fondé « The Boring Company », qui peut se traduire par « l'entreprise qui fait des tunnels » ou « l'entreprise ennuyeuse ».Il est vrai que creuser des tunnels est bien moins excitant qu'aller dans l'espace... Et surtout moins innovant, bien que l'objectif de Musk soit de créer des tunnels sur plusieurs niveaux, afin d'y faire circuler les voitures et éliminer une partie du trafic des villes. Los Angeles la première, puisque c'est là qu'Elon Musk vit et travaille (et qu'il en a marre de la circulation).Dès janvier 2017, et malgré l'absence, pour l'instant, d'une autorisation formelle à creuser sous Los Angeles, Elon Musk a commencé à creuser. Le test se fait sur les terrains de SpaceX et donc Musk est autorisé à faire ce qu'il veut.Mais avant de devenir un projet réaliste et réalisable, Elon Musk a pensé à ses fans : il a dévoilé sur Twitter une casquette « The Boring Company » avec le « o » deplein, afin de symboliser les tunnels. De quoi laisser penser qu'Elon Musk est loin d'avoir abandonné le projet : il en est déjà à l'étape