Switch Online : Nintendo dévoile tout sur son service en ligne

Un service en ligne pour tous les budgets

Des fonctionnalités intéressantes basées sur le cloud

Modifié le 09/05/2018 à 11h21

Un an et demi après la sortie de la console, Nintendo lance ses services en ligne. La firme prend son temps pour faire les choses en règle et prendre en considération les désirs de ses utilisateurs.Pour ce service en ligne de Nintendo, plusieurs abonnements seront proposés : des formules mensuelle, trimestrielle, annuelle et même familiale (jusqu'à 8 comptes), pour que chaque utilisateur puisse en profiter selon son besoin. Pour les prix, en fonction des formules, il faudra compter 3,99€, 7,99, 19,99€ et 34,99€.Il faut souligner que ces tarifs très attractifs sont nettement moins cher que ceux du PlayStation Network et du Xbox Live.Les services duferont appel au, notamment pour archiver ses sauvegardes en ligne. Le revers de la médaille sera l'impossibilité de sauvegarder directement sur une clé USB. Nintendo bridera en effet cette fonctionnalité pour obliger les utilisateurs à souscrire à son service. Néanmoins, en cas de perte de données, les utilisateurs de Switch pourront récupérer leurs sauvegardes gratuitement, ce qui représente un bon compromis.Le servicepermet également à l'entreprise d'offrir un large éventail de titres retro, issus de la NES, tels que Super Mario Bros 3, Donkey Kong ou encore The Legend Of Zelda, bénéficiant en outre d'un mode en ligne compétitif et coopératif.Nintendo devrait également proposer d'autres jeux NES à l'avenir, de quoi satisfaire un très grand nombre de joueurs au fil du temps.