Nintendo Switch : les puces pirates sont (presque) arrivées

Nom de code : Fusée Gelée

Introducing our new, revolutionary technology for Nintendo Switch modification. Welcome to SwitchX PRO. Coming soon. pic.twitter.com/d3xGawrW1u — fail0verflow (@fail0verflow) 23 avril 2018



Modifié le 24/04/2018 à 11h46

Lancée il y a un peu plus d'un an maintenant, laest parvenue à résister courageusement aux assauts répétés de la scène. Toutefois, ces derniers, résolument obstinés à faire tomber la protection de la console, semblent aujourd'hui plus proches que jamais de parvenir à leur fin, la faute à une faille présente au niveau de laCette faille, baptisée, a été découverte il y a quelques mois, et ne peut pas être corrigée via une mise à jour. De ce fait, des millions de Nintendo Switch déjà sur le marché sont vulnérables, et seuls les nouveaux modèles vont être protégés directement à l'assemblage. En effet, Nintendo va prendre le soin désormais de fixer cette faille présente au niveau de la ROM du processeur.C'est précisément cette faille que laa exploité, pour aboutir il y a quelque temps sur l'installation d'un boot Linux sur la console. Aujourd'hui, le groupe va encore plus loin, en annonçant le lancement de deux accessoires permettant de modifier la console, peu importe lede cette dernière. Pire (ou mieux) encore, ces deux accessoires ne nécessitent pas la moindre soudure : n'importe qui peut très facilement clipser les deux éléments sur sa console et attendre sagement l'arrivée de ROMS pirates.Reste à savoir maintenant quelle sera la réaction de Nintendo face à cede plus en plus menaçant pour la Switch.