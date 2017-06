Cherchez votre train sur Google Maps

Les horaires des trains affichés dans Google Maps... et c'est tout

Correspondances et transports en commun sont pris en compte

Modifié le 20/06/2017 à 10h40

Un système similaire est déjà en place dans d'autres pays européens et Google Maps affichait déjà les horaires des trains de la région parisienne. Un nouvel accord avec la SNCF va lui permettre d'afficher tous les trains de France.En changeant les paramètres de Google Maps, qui sont par défaut sur voiture ou en mode piéton, il est possible d'opter pour la visualisation du trajet en train. Le partenariat entre Google et la SNCF permet en effet de voir les heures de départ des trains ainsi que le temps de trajet et l'heure d'arrivée. Il est possible également de changer l'heure du départ, afin de voir les trains disponibles plus tard dans la journée.Si le service est pratique, il reste très simple : il y a l'heure de départ et rien de plus. Il n'y a pas les retards possibles, les perturbations en cours ou encore les prix. Ça paraît logique : l'ouverture à la concurrence du rail, prévue en 2020, changera la donne et Google ne veut pas se retrouver avec l'accusation de mettre en avant tel ou tel transporteur. Le groupe va-t-il trouver un accord avec les autres entreprises pour afficher les futurs trains qui seront disponibles ?S'il n'y a ni prix ni même un lien permettant d'acheter un billet sur le site officiel de la SNCF, la nouvelle fonctionnalité de Google prend en compte les correspondances en gare, ce qui n'est pas une mauvaise chose.De plus, là où Google a un accord avec les sociétés de transport public local, le groupe calcule également un itinéraire plus précis mélangeant les transports publics locaux et les horaires de la SNCF. Toujours sans tenir compte des perturbations, bien évidemment.