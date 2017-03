Google Maps : partagez votre position en temps réel

Google Maps propose un service de localisation

Géolocalisation sur Google Maps : une violation de la vie privée ?

Modifié le 27/03/2017 à 15h46

Le service de cartographie Google Maps s'est doté, depuis ce dimanche 26 mars 2017, d'une nouvelle fonctionnalité : la localisation en temps réel. La mise à jour de l' application Google Maps , qui compte un milliard d'utilisateurs par mois, se fera de façon progressive : elle sera d'abord instaurée aux Etats-Unis, avant d'être généralisée à l'ensemble de la planète.La nouvelle fonctionnalité de Maps est présentée par Google comme un service qui facilitera la vie de nombreux utilisateurs, en permettant notamment aux parents inquiets de savoir où se trouvent leurs enfants, aux amis de signaler qu'ils sont bien rentrés après une soirée, ou encore aux personnes qui se donnent rendez-vous dans des lieux bondés de se retrouver facilement dans la foule. Par ailleurs, avec le service localisation de Google Maps, les utilisateurs pourront «», c'est-à-dire qu'il sera possible de suivre leur déplacement en temps réel sur une carte.Néanmoins, la mise à jour de Google Maps n'a pas que des bons côtés. Certains utilisateurs s'inquiètent du caractère invasif de la fonctionnalité, qui mettrait à mal la vie privée. Par ailleurs, la finalité de l'application pose question : en proposant à ses utilisateurs d'activer la fonction localisation, Google pourra récolter des millions de données.Mais Google Maps se veut rassurant : l'application de localisation ne sera pas activée par défaut et chaque utilisateur pourra décider librement de l'utiliser ou non. En outre, en proposant cette nouvelle fonction, Google Maps ne fait que suivre un mouvement initié par d'autres, notamment par Facebook avec son service de géolocalisation.