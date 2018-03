Google raccourcit vos URL sur smartphone

Finies les adresses à rallonge

Les chemins les plus courts ne nous mènent pas toujours là où on veut

Modifié le 20/02/2018 à 15h50

Cette fonctionnalité permet de partager des liens précis qui ne s'étalent pas sur plusieurs lignes. Ce nettoyage n'est cependant pas exempt de quelques bugs.Il vous est sûrement déjà arrivé de vouloir envoyer un lien vers une adresse ou une image qui finissait par prendre la totalité de votre écran de smartphone une fois copié dans la partie message. Ces url, souvent composés d'une suite incompréhensible de chiffres et de caractères, apparaissent notamment lorsque vous copiez une localisation sur google map ou une page précise sur un site de ventes en ligne. Ils seront désormais réduits au strict minimum, sans pour autant que cela modifie la direction du lien.La dernière mise à jour de Google Chrome sur smartphone permet en effet de retirer tous les caractères additionnels qui ne sont pas forcément nécessaires pour ouvrir la page demandée. Cette nouvelle fonction peut être pratique pour ceux qui veulent faire des mémos avec plusieurs liens de produits sur des sites comme Amazon ou Ebay, dont l'url s'étendait auparavant sur plusieurs lignes.Mais lorsque vous enregistrez ou envoyez une section précise de la page web, il peut arriver que la fonction de nettoyage supprime les balises d'ancrage dans la page et ne permette pas de passer directement à la partie désirée. Cela peut être particulièrement ennuyant lorsque la page est longue. Vous aurez donc encore besoin des liens entiers, en ne copiant pas l'adresse via les fonctionnalités de Google téléphone, mais en allant la chercher manuellement dans la barre de recherche.