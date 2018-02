Le bouton « voir l’image » disparaît de Google

Plus d'accès direct aux images ?

Protéger les droits d'auteur

Modifié le 16/02/2018 à 15h52

Le géant américain répond ainsi aux demandes de photographes et d'éditeurs de mieux défendre les droits d'auteur.Vous venez de trouver la photo parfaite pour illustrer votre Powerpoint, il ne vous reste plus qu'à l'afficher en taille réelle pour la glisser directement dans votre document. Cependant, cette action n'est plus directement réalisable suite aux changements qu'a annoncés Google pour la consultation d'images. Le moteur de recherche a en effet décidé de retirer le bouton « Voir l'image » qui permettait de l'afficher dans un nouvel onglet. Son objectif est ainsi de contraindre les internautes à consulter le site internet d'où provient l'image.Il est toutefois possible de contourner cette obligation. En faisant un clic droit sur la miniature, vous pourrez choisir les options « Afficher l'image », ou « Ouvrir l'image dans un nouvel onglet » qui auront le même effet que le bouton « Voir l'image ». Cette manipulation évite d'avoir à charger une page web, où il est parfois impossible de cliquer avec le bouton droit de la souris sur une image. Le bouton « recherche par image » a lui aussi été supprimé, mais la fonctionnalité existe encore. Il suffit de glisser l'image dans la barre de recherche pour que Google affiche les résultats associés.Les changements du moteur de recherche n'ont pas tant pour but de gêner les utilisateurs que de protéger les photographes et les éditeurs. Ces derniers ont souvent reproché à la firme américaine de laisser les utilisateurs voler leurs photos. Elle s'est alors engagée à mieux afficher les droits d'auteur et à restreindre l'accès direct aux images.Les éditeurs de contenus devraient aussi profiter de ces changements, puisque de nombreux internautes iront dans un premier temps consulter la page web où se trouve l'image pour y avoir accès. Chaque visite leur permettra alors d'augmenter leurs revenus publicitaires, pour peu que les utilisateurs n'aient pas de bloqueur de publicités.