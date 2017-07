Les vidéos jouées automatiquement dans Google

Des trailers pour les films directement joués dans les résultats de recherche de Google

Google confirme mais n'annonce pas de date pour le déploiement

Modifié le 27/07/2017 à 10h47

Il est évident que cette nouveauté ne va pas plaire à tout le monde et ne risque pas d'endiguer la tendances des adblockers, plébiscités par de plus en plus d'internautes, afin d'éliminer les publicités sur les sites Internet.Comme le signale The Sem Post, la nouvelle fonctionnalité de Google semble concerner des recherches liées à des films sortis ou à venir. Google a ajouté, chez certains utilisateurs, un lecteur de vidéos sur la droite de l'écran, en dessous de l'encart dédié entre autres aux précisions sur le film comme la page Wikipédia ou encore la distribution et les recherches associées.Si l'idée de placer le trailer directement dans les résultats de recherche peut sembler judicieuse, le problème viendrait de la lecture automatique des vidéos en question. Elles se lancent sans besoin d'input de la part de l'utilisateur bien que le son soit désactivé par défaut. C'est le son qui est habituellement incriminé de la part des internautes, car il vient perturber ce qu'ils sont en train de faire (écouter de la musique, par exemple).Contacté par The Sem Post, le géant de Mountain View a confirmé l'existence de cette nouvelle fonctionnalité. Un porte-parle du groupe a toutefois déclaré que Google n'a pas l'intention de la lancer à court terme, laissant planer le doute sur son déploiement réel.Le groupe attendra probablement les retours sur Internet et le taux de clics sur la vidéo pour lancer le son afin de savoir quel pourra être l'accueil du public.