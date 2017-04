AutoDraw de Google vous aide à dessiner comme un pro

Dessinez comme un pro avec le nouveau service AutoDraw

AutoDraw utilise la même technologie que QuickDraw

Modifié le 12/04/2017 à 16h32

Ce mardi 11 avril 2017, Google a lancé AutoDraw, un nouveau service qui permet à vos gribouillages de devenir de véritables croquis de professionnels grâce à un algorithme d'apprentissage automatique. Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, AutoDraw vous permettra d'aboutir à un résultat final bluffant.Son fonctionnement est très simple. Il vous suffit de commencer à griffonner ce qui vous passe par la tête (un dauphin, une pizza, un gâteau d'anniversaire...) pour que l'algorithme commence à deviner ce que vous êtes en train d'essayer de dessiner. Ensuite, l'algorithme tentera de faire correspondre vos gribouillis aux dessins de sa base de données. Tous les dessins vous seront alors proposés au-dessus de votre toile virtuelle. Si l'une des options suggérées vous plaît, cliquez dessus : votre création d'amateur sera instantanément remplacée par un dessin bien plus lisse, proportionné et précis.AutoDraw utilise la même technologie que QuickDraw, une autre expérimentation de Google. QuickDraw est un jeu qui permet à l'utilisateur de dessiner n'importe quel objet afin que des algorithmes dotés d'intelligence artificielle devinent ce dont il s'agit en moins de 20 secondes.Il est possible pour les artistes qui le souhaitent, de soumettre leurs créations au projet AutoDraw de Google, ce qui permettra à la base de données, et donc aux choix proposés aux utilisateurs, d'être enrichis.