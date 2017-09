Facebook pourrait payer les labels pour les musiques dans vos vidéos

Facebook veut conclure un accord avec les labels

Une manœuvre pour détrôner YouTube

Modifié le 06/09/2017 à 15h48

D'après les sources de Bloomberg , Facebook serait prêt à payer des centaines de millions de dollars aux labels de musique, afin de permettre à ses utilisateurs d'ajouter des titres musicaux à leurs vidéos. Bien souvent, des bandes son sont utilisées pour pimenter des images assez ordinaires. Mais il s'agit d'une pratique illégale et Facebook est parfois confronté aux réclamations des labels de musique, qui se plaignent des infractions aux droits d'auteur.Facebook se serait engagé à mettre au point un système d'identification et de signalement des contenus qui ne respectent pas les droits d'auteur. Mais avant qu'il ne soit finalisé (dans environ 2 ans), Facebook tente de gagner du temps en signant un contrat de licence avec les labels de musique. Une façon de satisfaire tout le monde : les labels y trouveraient leur compte et les vidéos pourraient rester en ligne.Il n'est pourtant pas certain que Facebook obtienne l'accord souhaité. Mais si tel est le cas, il s'agirait d'une victoire pour Facebook, qui entend à terme détrôner YouTube et devenir la première plateforme en matière de vidéos. Ces dernières sont d'ailleurs en pleine croissance sur le réseau social.Ces dernières années, Facebook a massivement investi dans les vidéos, et pas uniquement dans les émissions professionnelles de sa section