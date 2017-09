Facebook Messenger : attention à ce nouveau malware

Des vidéos piégées sur Facebook Messenger

Un malware qui cible Windows et macOS

Modifié le 28/08/2017 à 11h33

D'après la société spécialisée dans la sécurité informatique Kaspersky Lab, des messages piégés incitant à regarder une vidéo circulent sur Facebook Messenger. Il s'agirait d'une tactique dont le but serait d'infecter votre ordinateur avec un», a indiqué Kaspersky Lab dans une note de blog Les pirates informatiques à l'origine de cette attaque ciblent tout autant les ordinateurs tournant sous Windows que ceux tournant sous macOS.Si l'utilisateur clique sur le lien envoyé via Messenger, il se retrouvera sur une page Google Docs affichant un faux lecteur multimédia, mediaplayer. S'il clique à nouveau, il sera redirigé vers un autre site, où il lui sera alors demandé d'installer un logiciel en fonction du système d'exploitation et du navigateur qu'il utilise : fausse mise à jour Flash si vous êtes sur Firefox, extension Chrome si vous êtes sur Google Chrome etc., ce qui montre que les pirates à l'origine de cette attaque arrivent à s'adapter à l'environnement logiciel de l'utilisateur.D'après Kaspersky Lab, aucun cheval de Troie n'est téléchargé : leaffiche de la publicité. Vigilance tout de même ...