Messenger Lite : l'essentiel de Facebook Messenger en une appli

Messenger Lite : une version allégée du chat Facebook

Comment installer Messenger Lite ?

Modifié le 19/05/2017 à 14h07

Alors que les fonctionnalités de Messenger ne cessent de s'enrichir, certains utilisateurs souhaiteraient revenir à une version allégée, qui se concentrerait sur les fonctions primaires du chat. Et bien c'est possible avec, une version simplifiée de l'application qui est "" indique Facebook. En gros, Messenger Lite ressemble un peu à ce qu'était le chat Facebook il y a deux ou trois ans.Messenger Lite présente trois onglets : Accueil, Contacts et Profil. Accueil est une liste de vos chats Messenger, avec une fonction "Actifs" qui vous montre vos contacts qui sont en ligne. Contacts est une liste de tous vos amis Facebook, organisée en fonction des contacts avec lesquels vous avez le plus récemment échangé. Quant à la section Profil, elle permet de gérer les paramètres et les notifications.Utilisé par 200 millions de personnes, Messenger Lite est inaccessible aux Etats-Unis et en Europe. En effet, cette version de Messenger cible les pays en développement, où les smartphones bas-de-gamme sont plus répandus et où la connectivité des données est plus aléatoire. Mais il est possible de contourner cette interdiction. Pour les utilisateurs d'Android, il suffit de. Pour cela, il faut aller dans les paramètres de sécurité et autoriser le téléchargement à partir de "sources inconnues". Vous pourrez trouver Messenger Lite sur APKMirror, qui est une plateforme de téléchargement plutôt fiable. Une fois que vous l'aurez téléchargé, il est recommandé de réinitialiser vos paramètres de sécurité.Mais avant de supprimer Facebook Messenger, sachez que vous perdrez certains avantages, notamment les appels vocaux et vidéo, les extensions (Spotify, Lyft etc.), les GIFs, et pour les utilisateurs d'Android, la possibilité d'utiliser Messenger comme une application de SMS. En revanche, vous serez débarrassé de certaines fonctionnalités souvent jugées inutiles ou futiles, comme "Ma journée", les jeux, les bots, ou encore les rappels pour synchroniser vos contacts et envoyer des messages aux gens. L'idéal est de conserver pendant quelques jours les deux versions sur votre téléphone, afin de voir laquelle répond le mieux à vos besoins et vos usages. Un choix qui ne se présente malheureusement pas aux utilisateurs d'iPhone : Facebook Messenger n'autorise pas le téléchargement de Messenger Lite depuis l'App Store dans les pays où l'application n'est pas autorisée.