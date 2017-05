Facebook sur le point d’atteindre les 2 milliards d’utilisateurs

Un quart de la population mondiale utilise Facebook chaque mois

Des revenus en hausse de 49 %

Modifié le 04/05/2017 à 13h30

A la fin du mois de mars 2017, Facebook affichait 1,94 milliard d'utilisateurs actifs par mois, soit 17 % de plus qu'à la fin du premier trimestre 2016. Sur une population mondiale estimée à 7,5 milliards de personnes, cela signifie qu'un quart de la planète est inscrite sur le réseau social. La croissance du nombre d'utilisateurs est de 5 % aux Etats-Unis, 6 % en Europe et 27 % en Asie.Des résultats qui vont à l'encontre d'une prétendue désaffection des plus jeunes au profit d'autres réseaux sociaux. Le succès de Facebook ne fait aucun doute, et l'entreprise met tout en œuvre pour séduire de nouveaux utilisateurs et fidéliser les internautes. «», déclarait Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook face à des investisseurs. Récemment, Facebook a annoncé avoir recruté 3 000 modérateurs supplémentaires pour lutter contre la diffusion d'images et de vidéos violentes et s'est engagé contre les campagnes de désinformation et les "fake news" qui polluent les fils d'actualité de nombreux utilisateurs.Ce mercredi 3 mai 2017, Facebook a communiqué ses résultats financiers pour le premier trimestre : les revenus de Facebook, qui se chiffrent à 8 milliards de dollars sont en hausse de 49 % par rapport à la même période en 2016. Quant à ses bénéfices nets pour le premier trimestre (3 milliards de dollars), ils sont en hausse de 76 % par rapport à 2016.La plupart des revenus de Facebook sont réinvestis dans la Recherche et le Développement (R&D) : l'entreprise a dépensé 1,16 milliard de dollars en R&D au premier trimestre 2017. Facebook recrute également à un rythme effréné avec un effectif total de 18 770 salariés, soit 38 % de plus qu'à la même période l'année dernière.