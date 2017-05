Données personnelles : Facebook écope de l’amende maximale de la CNIL

Facebook pas assez précis sur la collecte de données

6 manquements en tout à la loi Informatique et Libertés

Modifié le 16/05/2017 à 14h10

Parmi les manquements identifiés par la CNIL, il y a notamment l'utilisation de cookies sur le rôle desquels les internautes ne sont pas clairement informés par Facebook.L'enquête de la CNIL avait commencé en 2015 et est liée à "" précise le communiqué de la CNIL. Cette enquête a conduit à la mise en demeure de Facebook par la présidente de la CNIL le 26 janvier 2016 : le réseau social avait trois mois pour se mettre en conformité avec la loi en vigueur.Facebook ne semble pas avoir obtempéré et a donné "" à la CNIL, peut-on lire sur le communiqué. En particulier, la "combinaison de données" pratiquée par Facebook INC et Facebook IRELAND pose problème :" selon la CNIL.L'utilisation du cookie "datr" est également illicite : "" pour la CNIL.Outre ces deux manquements, la CNIL a identifié quatre autres manquements de Facebook à la loi Informatique et Libertés. Des manquements liés à l'absence d'informations sur l'utilisation des données, l'absence de consentement spécifique lors de la collecte de données sensibles, l'impossibilité de s'opposer aux cookies et l'enregistrement de l'intégralité des adresses IP.Toutes ces raisons justifient, aux yeux de la CNIL, la décision prise le 16 mai 2017 d'infliger l'amende maximale, 150.000 euros, à Facebook.