Fausses infos : Facebook va travailler avec les journalistes

Facebook lance le Facebook Journalism Project

Eduquer et aider plutôt que censurer

Modifié le 12/01/2017 à 16h49

Depuis les accusations, Facebook et les autres géants du net ont déjà annoncé plusieurs mesures, notamment concernant la vérification de la véracité des informations. Le groupe de Menlo Park veut aller plus loin, avec le Facebook Journalism Project.Dans un post sur le blog officiel de Facebook publié par Fidji Simon, directeur produit du groupe de Menlo Park, a été annoncé le nouveau projet de Facebook pour lutter contre les fausses infos, leset les intox : le Facebook Journalism Project. Facebook ne va pas se lancer dans la création d'une agence de presse, mais va travailler avec le secteur pour améliorer la qualité des informations postées sur le site.En travaillant en partenariat avec les journalistes et les éditeurs, Facebook espère développer de nouvelles solutions, de nouveaux produits, mais également de nouveaux outils pour les journalistes et pour le public. Un échange à double sens : les journalistes et les professionnels du secteur auront ainsi de nouveaux outils et Facebook pourra améliorer ses algorithmes et déceler plus facilement les fausses informations.Le Project Journalisme de Facebook se développera sur trois axes : le développement de nouveaux formats pour les informations, sans doute en mettant en avant les services déjà disponibles sur Facebook comme Instant Articles ; le développement d'outils pour les professionnels ; et l'éducation des utilisateurs Facebook, pour leur permettre de mieux déceler les fausses informations et vérifier la crédibilité des articles.Facebook se retrouve en effet entre deux feux : d'un côté, il est accusé d'aider à la propagation des fausses informations mais, d'un autre côté, il veut garder intact le principe de liberté d'expression et ne veut pas risquer de perdre des utilisateurs s'il se mettait à faire de la censure pure et dure de certaines publications.