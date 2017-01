Facebook censure une photo d’une œuvre italienne

Une photo censurée de plus !

La politique de modération remise en cause

Modifié le 05/01/2017 à 15h27

Facebook a, une fois de plus, censuré une œuvre d'art, jugée non conforme à sa politique de modération, avant de se rétracter. C'est le quotidien anglaisqui relate cette information, dans les colonnes de son journal. La photo est celle de la statue de Neptune à Bologne, prise par un de ses membres, Elisa Barbari, le 1er janvier. Le réseau social a jugé la photo trop «».Elisa Barbari est une bloggeuse italienne qui aime publier régulièrement des anecdotes historiques sur le patrimoine culturel italien. Lorsqu'elle a publié la photo sur son profil, elle a reçu un message automatique de Facebook, lui disant que le contenu de cette image montrait de façon trop excessive le corps de la femme. Et surtout, certaines parties intimes du corps trop suggestives. Facebook, contacté par le site Mashable, a reconnu son erreur et a affirmé l'avoir corrigé immédiatement.La politique de modération du site n'en est pas à sa première erreur et sûrement pas à sa dernière. Rappelons que sur le réseau social, les photos de parties génitales et de fesses sont strictement interdites, à l'exception de quelques photos triées sur le volet. Or, habituellement, les photos d'œuvres d'art montrant des corps nus restent autorisées.Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, vient tout juste, en ce mercredi 4 janvier, de présenter ses vœux à la presse. Son nouveau challenge : terminer l'année 2017, en ayant fait le tour complet des États-Unis, sera-t-il réalisable cette année?