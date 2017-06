Terrorisme : les géants de la high-tech s’allient

Les géants de la Silicon Valley veulent lutter contre le terrorisme

Une aide pour les start-ups et les autres entreprises

Les réseaux sociaux Facebook et Twitter ainsi que les géants Google et Microsoft ont lancé le «», soit le Forum mondial de lutte contre le terrorisme sur Internet.L'annonce de cette initiative partagée par Facebook, Twitter, Microsoft et Google (plus précisément Youtube) pourrait bien marquer un tournant dans la lutte contre les contenus dangereux sur Internet. Car si les contenus terroristes sont visés en priorité, il est évident que l'ensemble des contenus violents, pédophiles et autres bénéficieront du même traitement.Le but de ces entreprises, qui seront probablement rejointes par d'autres à l'avenir, est de mettre en commun les technologies et les techniques de lutte que chacune a mis au point de son côté pour contrer les menaces spécifiques qui la concernent. Ainsi faisant «» écrivent-elles dans un communiqué commun.Outre le développement de solutions améliorées pour la lutte contre les contenus terroristes, les entreprises membres de ce nouveau Forum mondial vont aider les start-ups et les autres entreprises du domaine de la high-tech. Si les géants tels que Facebook et Google peuvent en effet se permettre d'avoir des équipes dédiées à la lutte contre les contenus dangereux, ce n'est pas le cas pour d'autres entreprises avec moins d'effectifs.L'annonce de ce forum fait suite à l'annonce, en décembre 2016 par les mêmes entreprises, d'une base de données commune sur les contenus terroristes en ligne. Le partage des techniques et des outils permettant de lutter contre les contenus terroristes semble donc la suite logique des événements.