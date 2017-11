Voilà ce que fait d’être englouti par la lave !

Il oublie la caméra dans un creux rocheux

Le tournage est intact

Modifié le 16/11/2017 à 11h08

Ces images étonnantes ont été prises dans le parc national des volcans d'Hawaï.Mieux vaut un bon exemple qu'un long discours, disait le poète. Le fabricant GoPro aurait difficilement pu imaginer meilleure démonstration de la robustesse de ses caméras. Un guide touristique américain a par inadvertance apporté la preuve qu'elles peuvent résister aux conditions vraiment les plus extrêmes.Alors qu'il promenait un groupe de touristes sur le flanc du volcan Kilauea, l'un des plus imposants et des plus actifs de l'archipel d'Hawaï, Erik Storm a oublié la GoPro qu'il avait placée dans un creux situé sur la route d'une coulée de lave. Le guide était en train de commenter les lieux au groupe qu'il accompagnait, lorsque la petite caméra s'est retrouvée engluée par le magma en fusion.A l'aide d'un marteau géologique, Erik Storm parvient à l'extraire, mais il ne s'attend pas à ce qu'il va découvrir : à peine entrée en contact avec la lave, la caméra s'est en effet mise à brûler. Il pense sa caméra définitivement hors d'usage. Mais après refroidissement, il découvre que la vaillante petite GoPro a refusé de mourir.Mieux, elle est encore en état de marche ! Erik Storm s'en rend compte en voyant clignoter la lumière du Wifi. Si la coque protectrice a fondu, la caméra elle-même est préservée. Après extraction de la carte SD, il découvre cet incroyable tournage : celui de l'engloutissement sous un flot de lave rougeoyante.