La Yi 4K+ : en vente en Europe pour moins de 350 euros

La caméra d'action Yi 4K+ en vente sur Amazon

D'autres produits Yi Technologies à venir ?

Modifié le 29/03/2017 à 09h25

Les fans de vidéo seront ravis de savoir qu'il n'y a désormais plus besoin de passer par de l'importation pour obtenir ces produits : ils sont en vente en Europe, avec toutes les garanties qui vont avec.Celles et ceux qui comptaient s'offrir, en vue des vacances d'été, une caméra pour filmer tout ce qu'il se passe dans leur entourage, seront servis : il est désormais possible de s'offrir, via la marketplace Amazon, la Yi 4K+, la caméra d'action 4K de Yi Technologies qui propose de filmer en qualité 4K UHD à 60 fps.C'est le premier produit Yi Technologies officiellement disponible en Europe : il fallait auparavant le commander sur des sites faisant de l'importation depuis l'Asie, les États-Unis ou encore la Pologne, premier port d'accroche de Yi sur le Vieux Continent.Désormais, via Amazon, il est possible de l'acquérir pour la somme de 339 euros, soit moins que la Gopro Hero5 Black Edition. Sans compter que la Yi 4K+ est plus performante : la GoPro Hero 5 Black Edition ne filme qu'à 30 fps en 4K UHD.Si Yo a décidé de débarquer sur le marché européen avec son produit qui a de grandes chances de se vendre comme des petits pains, les amateurs ne manqueront pas d'attendre les autres produits du constructeur.Notamment, le drone Erida, tricoptère capable d'atteindre une vitesse de pointe de 120 km/h et qui affiche un prix de 600 dollars.