Kunkun, le gadget qui vous dit si vous sentez mauvais

Le Kunkun vous dira si vous sentez mauvais

Comment fonctionne KunKun ?

Modifié le 10/02/2017 à 18h56

Les odeurs corporelles ont beau être naturelles, elles peuvent parfois être gênantes. Les personnes qui prennent régulièrement les transports en commun pourront le confirmer : une personne qui sent fort et le trajet devient un calvaire. A défaut de pouvoir supprimer les odeurs des autres, toutefois, vous pouvez déjà vérifier si, vous-mêmes, vous sentez.Et pour vous y aider, les Japonais ont inventé un petit gadget qui donnera un avis objectif sur la question.Ce pourrait être une blague mais la réalité est que cet appareil sera commercialisé aux environs de l'été 2017 dans le pays du Soleil Levant. Il a été développé par Konica Minolta que le grand public connaît plus pour ses appareils photos et ses imprimantes, notamment, que pour des produits aussi étonnants.L'idée, explicitée dans une petite publicité (en japonais) postée sur Youtube par le groupe, est de permettre à tout le monde de savoir objectivement s'il sent mauvais. Une question qui peut paraître étrange pour les Occidentaux mais qui, au Japon, peut devenir un véritable problème étant donné le caractère pudique de la société. Son nom ? KunKun, l'onomatopée japonais pour « snif-snif ».Grâce à des capteurs, l'objet analyse les odeurs et permet de les reconnaître. Odeurs de chaussettes, odeurs de cuisson... tout y passe. Ainsi, il est possible non seulement de savoir si on sent mauvais mais également de prendre les mesures nécessaires, notamment quand il s'agit d'odeurs qui restent sur les vêtements.Le KunKun est relié au smartphone de l'utilisateur sur lequel il affiche ses résultats. Le concepteur du projet, Daisuke Koda, a commenté ce dernier en disant que le Kunkun peut «».