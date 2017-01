Une « boîte à colis » connectée débarque en France

Panneaux solaires et notifications sur smartphone

Un déploiement expérimental

Modifié le 06/01/2017 à 16h41

Cette invention pourrait bien faire évoluer nos habitudes en matière de livraison de commandes Internet. Imaginez une boîte située sur un trottoir, dans votre ville, que les livreurs ouvriront avec un badge. Aussitôt le colis déposé, la boîte enregistre la livraison et le poids du colis et prévient le destinataire par notification sur son smartphone. Muni de son téléphone, le destinataire ouvrira la boîte et récupérera son colis. Et si le destinataire souhaite qu'une autre personne récupère le colis à sa place, il suffit de lui en donner le droit en faisant quelques clics dans l'application. Plus de désagréments du fait d'être obligé d'être présent chez soi en attendant une livraison.La boîte fonctionne grâce à un panneau solaire intégré et dispose d'un pavé tactile. Elle est munie d'une serrure anti-vandalisme et ne nécessite pas de maintenance, affirme son fabricant, la société belge ParcelHome. La boîte mesure 40 x 35 x 67 cm, soit la taille maximale de 96 % des colis.En France, les premiers modèles seront prochainement installés dans les zones résidentielles de la banlieue ouest de Paris. Ces boîtes seront collectives et accessibles à tous. Colis Privé est le premier et pour le moment, le seul opérateur logistique à offrir la livraison dans ces boîtes.Sinon, il est également possible de commander une boîte de ce type et d'en accrocher une sur un mur de son pavillon. Dans ce cas, il n'est même pas obligatoire ne prévenir le livreur qu'on souhaite se faire livrer de cette façon : si la société de livraison que vous avez choisie est partenaire de ParcelHome, le livreur déposera votre colis dans cette boîte de lui-même. Toutefois, celle-ci ne saurait se substituer à une boîte aux lettres classique, répondant aux normes AFNOR : les facteurs de La Poste ne sont autorisés à déposer des colis que dans des boîtes aux lettres de ce type.