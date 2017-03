Appareils photos polaroïd : notre sélection 2017

Les appareils photos instantanés

L'appareil photo instantané pour débuter : le Fujifilm Instax Mini 8

L'appareil photo instantané le plus polyvalent : le Fujifilm Instax Mini 90 Neo Classic

L'appareil photo instantané le plus rétro : le Polaroïd Snap

L'appareil photo instantané grand format : le Lomo'Instant Wide

Modifié le 23/03/2017 à 16h41

Polaroïd, Instax ou bien encore Lomo ont remis au goût du jour l'. Faire le choix de ce type d'appareil, c'est avoir la possibilité de partager immédiatement vos clichés avec quelqu'un mais aussi de garder une « trace » de vos souvenirs. Vous pouvez par exemple offrir facilement le tirage à une personne photographiée, partager des moments lors d'une fête ou d'un mariage en faisant participer tout le monde ou bien encore illustrer votre carnet de route si vous êtes en voyage autour du monde.Ludique et facile d'utilisation, l'appareil photo instantané a su trouver sa place auprès des jeunes qui voient en cet appareil un moyen de partager immédiatement leurs souvenirs.Best-seller de la marque dans la catégorie des appareils photos polaroïd, le Instax Mini 8 de Fujifilm est l'appareil le plus simple quand on débute dans la photographie instantanée.Star sur Instagram, il s'impose comme le numéro 1 des ventes. Son prix très attractif (on le trouve à moins de 70€ ) contribue aussi pour beaucoup à son succès.Le Fujifilm Instax Mini 8 arbore un look original avec ses côtés arrondis et sa forme rectangulaire. Avec ses 118mm de hauteur, 116 mm de largeur et une épaisseur de 68 mm, il rentre dans la gamme des appareils compacts. Son poids de 307 grammes (hors piles et films) en fait un appareil peu encombrant et facilement transportable au quotidien.Son gros atout : lequi permet de prendre des clichés plus clairs, avec des détails adoucis. Cela ajoute une touche « vintage » à vos photos.L'Instax Mini 8 dispose aussi d'un capteur de lumière automatique afin de vous éviter de prendre des photos trop claires ou trop sombres. Ce capteur se matérialise par une petite molette située au niveau de l'objectif : il suffit alors de déplacer le cran jusqu'à la LED clignotante indiquant le réglage d'ouverture recommandé.L'autre point fort de cet appareil instantané est la variété des coloris proposés :- Blanc- Bleu- Noir- Rose- Jaune- Rouge- VioletAvec son look rétro l'Instax Mini 90 Neo Classic s'impose comme un appareil photo instantané élégant et raffiné. Bien que tout en plastique, avec un effet métal et cuir, il renvoie une bonne impression de robustesse.Très compact avec ses 113 mm de long, ses 92 mm de large, son épaisseur de 57 mm et son poids de 296 grammes (hors batterie et films), l'Instax Mini 90 Neo Classic se glisse facilement dans un sac à main ou un petit sac de voyage. Il fonctionne avec une batterie Lithium rechargeable, lui conférant un avantage de taille sur la plupart de ses concurrents.L'Instax Mini 90 Neo Classic offre decomme la double exposition, le mode lumière ambiante, les fonctions enfants, paysages, portrait ou encore macro, un retardateur ainsi que le réglage automatique de la luminosité. Toutes ces fonctions ont bien entendu un coût, plaçant cet appareil instantané dans le haut de gamme de sa catégorie.Facile à prendre en main, l'Instax Mini 90 Neo Classic permet aux débutants de jouer aisément avec les effets grâce aux pictogrammes situés sur le panneau numérique à l'arrière illustrant les différents réglages. Disponible à 130€ environ , l'Instax Mini 90 Neo Classic vous offrira une qualité de tirages de très bonne qualité avec ce léger flou qui fait tout le charme de la photographie argentique.L'Instax Mini 90 Neo Classic est disponible en deux coloris :- Noir- MarronInspiré du design de son prédécesseur, le Color Spectrum, ledu Polaroïd Snap séduira les amoureux de la marque.Concurrent direct de l'Instax Mini 8, il offre cependant une technique d'impression bien différente. Il est en effet équipé, outre son capteur de 10 mégapixels, d'une imprimante photo. Celle-ci imprime le cliché sur des films à base de cristaux faisant ainsi considérablement baisser le coût de la photo : plus besoin de cartouche d'encre, de ruban ou de toner.Très compact (120 mm de long et 23 mm d'épaisseur), le Polaroïd Snap est également très léger avec un poids de 200 grammes.La prise en main intuitive du Polaroïd Snap et ses différents modes de prise de vue (couleur, noir et blanc, sépia et Polaroïd classic) séduiront tous les publics. Son petit plus : la fonction photomaton qui permet d'obtenir quatre photos sur un même cliché. Le Polaroïd Snap propose également un retardateur, fonction qui n'est pas toujours présente sur les Polaroids, un indicateur de batterie faible et de films manquants. Disponible à 125€ environ , le Polaroïd Snap est un très bon appareil photo instantané.Le Polaroïd Snap est disponible en quatre coloris :- Noir- Blanc- Bleu- RougeÉlégant et raffiné, le Lomo'Instant Wide fait partie desAvec son mode de prise de vue pose B, sa multiple exposition et ses lentilles amovibles (selon version), il permet d'obtenir des photos extrêmement créatives.Fonctionnant avec 4 piles AA, le Lomo'Instant Wide pèse 639 grammes. Il est donc davantage réservé aux personnes souhaitant un appareil photo instantané moins traditionnel et avec de nombreux accessoires créatifs mais surtout ayant déjà de Vendu 200€ sans le pack d'accessoires, le Lomo'Instant Wide est équipé d'un obturateur entièrement automatique, de filtres colorés pour flash et permets des expositions longues et multiples.Pour encore plus de créativité, un pack d'accessoires ( vendu 59€ seul ) est proposé. Il se compose d'un objectif grand angle avec son viseur, d'une lentille Splitzer et d'un objectif macro.