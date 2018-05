Bon plan : le drone parrot DISCO FPV à 299€

Un prix défiant toute concurrence

Darty ne fait pas dans la dentelle avec cette offre qui vous permettra d'acquérir le drone Parrot Disco FPV à 299 euros au lieu de 999 euros. Un prix inédit et une réduction qui avoisine les 70% pour ce drone qui s'éloigne des sentiers battus avec son design rappelant un avion.Pour ne rien gâcher, sachez que Darty vous propose de vous livrer gratuitement avant demain, ou vous offre la possibilité de retirer votre achat en magasin. Il vous sera aussi possible de payer en trois fois par carte bancaire, et vous bénéficierez de la garantie SAV de Darty pendant deux ans.Contrairement à la grande majorité des drones qui adopte un format quadcopter, le Parrot Disco FPV utilise pour sa part un châssis qui rappelle les avions, et qui lui confère un aérodynamisme plus élevé. Il sera capable d'atteindre une vitesse de 80 Km/h, sans que cela n'affecte sa maniabilité. Il embarque une caméra Full HD de 14 millions de pixels, stabilisée sur trois axes et bénéficie de 45 minutes d'autonomie pour vous permettre de filmer vos exploits en toute quiétude.Pour une expérience de pilotage plus immersive, le Disco FPV est livré avec une télécommande Skycontroller 2 et des lunettes d'immersion FPV qui vous donneront l'occasion de « voir » grâce à la caméra du drone. Vous pourrez aussi opter pour une méthode de contrôle plus traditionnelle en utilisant une tablette ou un smartphone.