Corsair lance ses SSD Force MP500, au format M.2

Corsair décline sa nouvelle famille MP500 selon le format M.2 2280 dans des capacités de 120, 240 et 480 Go. Le fabricant utilise ici de la mémoire NAND et un contrôleur Phison PS5007-E7 en NVMe via une interface PCI-Express de troisième génération 4x. La marque, longtemps connue pour ses barrettes mémoire, annonce des débits en lecture allant jusqu'à 3 000 Mo/s contre 2 400 Mo/s en écriture.Comme souvent, selon le modèle les performances diffèrent et si le score ATTO permet de niveler les performances, les relevés de Crystal Disk Mark sont de 2 300 Mo/s en lecture et 1 400 Mo/s pour le modèle 120 Go quand les modèles 240 et 480 Go proposent des débits de 2 800 Mo/s en lecture et 1 500 Mo/s en écriture. Pour ce qui concerne les performances IOPS, Corsair annonce 150K en lecture 90K en écriture pour le modèle 120 Go contre 250K IOPS en lecture et 210K IOPS en écriture pour les modèles 240 et 480 Go.La quantité de mémoire cache varie d'un SSD Force MP500 à l'autre : 256 Mo pour le modèle 120 Go, 512 Mo pour la version 240 Go et 1024 Mo, toujours en DDR3, pour le modèle 480 Go. Corsair propose une garantie de 3 ans sur ses SSD MP500 et ne communique pas encore sur les tarifs de lancement.