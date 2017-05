Internet : 72 % des Français l’utilisent tous les jours

Près de 25 millions d'abonnés à Internet

Les Français consomment de plus en plus de données

Modifié le 31/05/2017 à 09h52

Le rapport de l'Arcep montre, malgré tout, quepar les Français pour se connecter au net : le régulateur compte près de 20 millions de foyers abonnés à l'ADSL contre environ 5 millions pour le Très Haut Débit (débit descendant de plus de 30 Mbps que ce soit par fibre optique ou câble coaxial). 10 millions de foyers supplémentaires sont toutefois éligibles au THD.Les Français disposent en moyenne deL'amélioration des débits pour l'Internet fixe et l'Internet mobile ont largement modifié les habitudes de consommation des Français qui. Conséquence directe de cette évolution, le trafic Internet en France est passé de 2,1 Tbps au premier semestre 2012 à 8,4 Tbps au second semestre 2016.L'Arcep le signale dans son rapport : cette augmentation est liée à la consommation de plus en plus massive de flux vidéo qui s'explique, entre autres, "