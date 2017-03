Internet : bientôt la fin du Wi-Fi ?

Le wi-fi de moins en moins utilisé

Wi-Fi : une disparition difficile à envisager à court terme

Modifié le 24/03/2017 à 16h21

Alors qu'aux Etats-Unis, le Wi-Fi dans les restaurants, les stades et les aéroports représente la moitié de l'utilisation des données mobiles, Telecom, Media & Finance Associates, un cabinet de conseil américain, estime que cette part devrait tomber à un tiers, sous l'effet d'une modification des habitudes des usagers de smartphones.La généralisation des forfaits téléphoniques avec données illimitées et l'émergence progressive de la 5G, qui devrait devenir plus accessible à partir de 2020, réduisent la nécessité pour les détenteurs de smartphones et tablettes de se rapprocher d'une borne Wi-Fi lorsqu'ils souhaitent se connecter à Internet ou regarder une vidéo en ligne.Mais le Wi-Fi a encore de beaux jours devant lui. En effet, aux Etats-Unis, certains endroits du territoire sont peu ou mal couverts par les opérateurs. Le même problème, de façon moins prononcée certes, se pose en France : la qualité du réseau dans les zones rurales, et dans certaines zone péri-urbaines, laisse encore à désirer.Par ailleurs, si les smartphones seront de moins en moins connectés en Wi-Fi, ce dernier continuera d'être largement utilisé pour les autres appareils, notamment les télés connectées et les ordinateurs (fixes ou portables). Cette technologie reste une des plus efficaces et moins onéreuses pour faire fonctionner plusieurs appareils connectés en même temps.