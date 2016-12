Nouveaux pilotes AMD Crimson Relive en version Beta

Pilotes AMD Crimson Relive 16.2.2 Beta



D'autres captures des pilotes AMD Crimson Relive 16.2.2 Beta

Modifié le 22/12/2016 à 15h00

La marque de Sunnyvale n'en finit plus d'améliorer ses pilotes graphiques. Après avoir proposé les pilotes Crimson, la marque levait le voile il y a peu sur les pilotes Crimson ReLive Edition. Des pilotes dont l'une des nouveautés était de se séparer du module additionnel Raptr pour proposer la fonction ReLive, laquelle permet d'enregistrer ses parties et de les streamer en Live sur les plate-formes comme Twitch notamment.Comme NVIDIA avec son ShadowPlay, AMD propose donc un encodage en temps réel du flux de votre jeu vidéo avec possibilité d'afficher unou d'ajuster les options d'encodage (H.264 ou H.265). Attention toutefois, la fonction ReLive n'est disponible que sur les cartes Fury et les dernières Radeon de la série 400, à base d'architecture Polaris donc.Les pilotes Crimson ReLive profite également de la fonction Chill qui limite les FPS en fonction de l'usage de votre système histoire de minimiser l'échauffement du GPU et la consommation électrique. FreeSync s'améliore aussi, pour gérer entre autre le mode plein écran. D'autres nouveautés se sont frayées un chemin dans les Crimson ReLive notamment côté support des standards vidéo. Citons pêle même, l'accélération du décodage VP9, la gestion du HDR Dolby Vision et du HDR10, la prise en charge du DisplayPort HBR3 ou encore la gestion des câbles HDMI défectueux.Dans sa nouvelle version Beta 16.2.2, AMD corrige un certain nombre de problèmes observés du côté de ReLive, la fonction d'enregistrement et de streaming des Radeon. Ce n'est pas tout puisque des correctifs pour FreeSync mais aussi pour divers jeux sont de la partie. Ainsi Battlefield 1 ne devrait plus présenter de problème de corruption de l'affichage en multi-GPU. Même chose pour DOTA 2 après un ALT-TAB : fini la corruption de l'affichage sur les configurations multi-GPU. AMD dit également avoir corrigé un problème de ping élevé rencontré avec certains adaptateurs Wi-Fi.