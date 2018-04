Bon plan : l'enceinte VAVA à 37€ avec le code WPVEYUTC au lieu de 53€

Le bon code au bon moment

Une enceinte parfaite pour l'été

Modifié le 23/04/2018 à 11h59

Et c'est une fois de plus chez Amazon, jamais avare de bons plans, que nous vous avons dégoté cette offre. En utilisant le code promotionnel WPVEYUTC lors de la validation de votre panier, vous pourrez obtenir une réduction de 30 % sur le prix de l'enceinte Bluetooth VAVA Voom 20.Vous pourrez donc acquérir cette enceinte Bluetooth à 37 euros au lieu de 53 euros et vous faire livrer demain si vous vous dépêchez de commander.La VAVA Voom 20 est une enceinte Bluetooth pensée pour un usage en extérieur. Elle bénéficie en effet d'une coque solide et résistante aux chocs, et peut résister aux éclaboussures IPX5, ce qui en fera une compagne excellente pour les soirées à la plage ou au bord de la piscine. Niveau son, elle peut compter sur deux hauts parleurs de 8W et deux subwoofers passifs qui permettent d'obtenir de très bonnes basses.Avec une autonomie de 10 heures avec le volume réglé à 80%, elle pourra aussi jouer les batteries auxiliaires pour votre mobile grâce à son port de charge 5V/1A. Côté connectivité, comptez sur un accès Blutooth multipoints, un accès NFC et un câble audio 3,5 mm, fourni avec l'enceinte.