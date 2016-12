Blippar : la reconnaissance faciale à la portée de tous

Une application pour savoir tout sur tout le monde

La fin de la vie privée ?

Modifié le 09/12/2016 à 13h19

La solution vient du Royaume-Uni et s'appelle Blippar. Il s'agit d'une nouvelle application qui utilise la reconnaissance faciale pour vous donner toutes les informations que vous cherchez sur une personne, à commencer par ses nom et prénom.Blippar fonctionne tout simplement grâce à la caméra de votre téléphone : pointez-la vers la personne dont vous cherchez l'identité et lancez l'appli, elle se chargera du reste. Si la personne est dans la base de données de Blippar, elle vous donnera la réponse que vous cherchez... Et vous pourrez dire sur les réseaux sociaux avoir croisé telle ou telle star.Lors de son lancement au Royaume-Uni, lundi 5 décembre 2016, Blippar intégrait déjà quelque 70 000 profils de personnalités connues, des stars du show-biz aux politiciens. Mais l'application a déjà prévu la suite des événements : chacun pourra, s'il le veut, insérer ses propres données et sa propre photo pour que l'on puisse le reconnaître dans la rue. Sans surprise, les défenseurs de la vie privée s'inquiètent déjà des dérives qu'une telle application peut avoir dans les mains de n'importe qui.Avec Blippar, en somme, il suffira de pointer la caméra vers un inconnu dans la rue et d'avoir toutes ses données. Ce pourrait être alors la fin de l'anonymat dans la vie réelle et, surtout, la fin de la vie privée de tout un chacun. Bien que l'application ne soit sans doute pas aussi puissante que les logiciels utilisés par les services de renseignement, Blippar a de quoi soulever des questions.L'idée d'une reconnaissance faciale à portée de tout le monde avait déjà soulevé des questions pour le projet Google Glass, abandonné depuis . La firme de Mountain View avait alors interdit toute application de ce type pour protéger la vie privée des utilisateurs et, surtout, éviter des potentiels procès.