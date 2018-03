Durant le Carême moins de porno donc moins de virus informatiques

Une baisse de 17 % des attaques de virus aux Etats-Unis

La baisse atteint 38 % à Pittsburgh

Modifié le 23/03/2018 à 09h19

Le Carême, qui dure 40 jours, a commencé le 14 février 2018 lors du mercredi des Cendres. Durant cette période les Chrétiens pratiquants sont invités à se recueillir et donc à ne pas céder aux tentations comme la pornographie.Le lien n'est probablement pas intuitif mais il est bien réel si on en croit l'étude publiée par les chercheurs d'ESG le 19 mars 2018. La chute est même significative puisque l'étude montre une baisse de 17 % des infections de virus aux Etats-Unis depuis le début du Carême par rapport au mois qui précède cette période. Une telle baisse ne peut pas être due au hasard.Ryan Gardin, porte-parole d'ESG interrogé par WGNO , explique que les chrétiens qui observent le Carême ont l'habitude de réduire leur utilisation «». Ils vont également «». Résultat : le risque de se faire attaquer par un virus est fortement réduit.Pour corroborer cette thèse, ESG a analysé les attaques de virus dans les principales villes américaines ayant une importante population catholique. Les résultats sont éloquents puisque la baisse des attaques a été bien supérieure à la moyenne nationale.À New-York, la chute a été de 31 % depuis le début du Carême et même de 36 % à Boston. Le record est détenu par Pittsburgh avec une baisse de 38 % des attaques de virus.On notera que l'impact est significatif même à Las Vegas, pourtant connue pour être une ville de vice : les attaques des virus y ont chuté de 21 %.