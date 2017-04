L’OS Tizen de Samsung se fait lyncher par un expert

Tizen : une porte ouverte à tous les hackers ?

La capacité d'infecter n'importe quel appareil

Modifié le 06/04/2017 à 10h34

Le chercheur, qui a présenté ses travaux à la conférence Kaspersky Security Analyst Summit 2017, a tout simplement taxé le code source de Tizen de "".Amihaui Neiderman de chez Equus Software, dans un article sur le sujet publié par Motherboard , continue sa critique : "Une telle critique, il est évident, ne se fait pas à la légère et Neiderman a toutes les preuves de ce qu'il avance. Il aurait trouvé plus de 40 failles de sécurité de niveau critiques qui permettent de prendre le contrôle, à distance, des appareils tournant sous Tizen. Un véritable problème alors que toutes les télévisions connectées de la marque ainsi que ses montres connectées et certains smartphones bas-de-gamme destinés aux pays en voie de développement disposent de cet OS.Parmi les failles les plus graves découvertes par Amihai Neiderman il y a celle qui lui a permis d'infecter sa propre télévision connectée à distance. Pour ce faire il lui aura suffit de passer par la boutique d'applications de Samsung, le TizenStore.Via cette boutique, qui a les droits d'administrateur pour installer des applications sur les appareils connectés, Neiderman a pu installer sur sa télévision un code malveillant. En fait, comme il le dit lui-même, il est possible de "".Contacté par Neiderman à plusieurs reprises, Samsung semble avoir fait la sourde oreille jusqu'à la publication de l'article de Motherboard qui a contraint la firme à réagir.