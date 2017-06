Une firme sud-coréenne verse une rançon record à des hackers

Une rançon record de 1 million de dollars

Des données en cours de récupération

Modifié le 21/06/2017 à 14h18

Il s'agit d'un montant record pour une rançon, même si ce genre de tractation n'est en général jamais rendu public.La société d'hébergement sur le web sud-coréenne Nayana a accepté de verser une rançon d'un million de dollars à des hackers qui avaient bloqué ses ordinateurs. Le directeur de la firme a indiqué que les hackers avaient initialement demandé 4,4 millions de dollars en bitcoins. Il s'agirait d'un montant record, bien que la plupart des paiements de rançon ne soient jamais rendus publics.Interrogée par la BBC, Angela Sasse, une experte américaine en cybersécurité qui dirige l'a indiqué qu'elle était à la fois surprise par le montant de la rançon et par le fait que Nayana ait choisi de communiquer sur le sujet. «» a-t-elle noté, ajoutant «».Le ransomware, intitulé Erebus, a ciblé des ordinateurs tournant sous Windows ainsi que sous Linux. Les hackers auraient crypté les données sur 153 serveurs Linux et 3 400 sites web des clients de la firme. Les ingénieurs ont indiqué ce samedi 17 juin 2017 qu'ils étaient en train de récupérer les données mais que l'opération prendrait du temps.Le directeur exécutif de Nayana s'est excusé pour le « choc et les dégâts » provoqués par cet incident. Selon lui, les hackers sont devenus plus audacieux au cours des dernières années. «» a-t-il détaillé.