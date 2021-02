Le remake de Tony Hawk : Pro Skater devrait arriver sur Switch très prochainement

Pour forcer encore un peu plus le trait, ledit tweet a été repris par Activision et Nintendo of America, qui l’ont accompagné de l’emoji 👀, souvent utilisé pour signifier qu’un secret vient d’être éventé.

Mais comme le rappelle le site Venture Beat, il s’agit en réalité d’un secret de polichinelle. Après la sortie de la démo de Tony Hawk : Pro Skater 1+2 en août dernier, des joueurs avaient mis la main sur un schéma de configuration des touches sur Nintendo Switch et Nintendo Pro Controller.