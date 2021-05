Microsoft Flight Simulator, un patch pour corriger la météo en direct et le multijoueurs

Depuis ses débuts en août 2020 sur PC, Microsoft Flight Simulator s'est logiquement amélioré en gommant certaines de ses lacunes et en accueillant du contenu inédit. Le 13 avril dernier, la quatrième mise à jour du Monde ajoutait des points d'intérêt pour la France et le Benelux. De nouveaux aéroports ainsi que des défis supplémentaires étaient aussi de la partie. Mais les développeurs du studio français souhaitent également corriger leur simulation sur le long terme et c'est justement le but de cet énième patch.



La mise à jour sobrement nommée « 1.15.10.0 » vient d'être déployée sur PC et propose son lot d'optimisations et autres améliorations importantes. Le 29 avril, Asobo publiait un tableau listant les problèmes en cours d'évaluation par ses équipes. Il est réalisé grâce aux retours de la communauté et parmi les soucis mentionnés, nous retrouvons par exemple la mauvaise lecture de la météo en direct, soit une fonctionnalité centrale du jeu.