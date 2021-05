Xbox Series X|S : 74 jeux supplémentaires vont profiter du FPS Boost

*Nous n'allons pas détailler tous les softs de cette nouvelle vague et nous vous invitons plutôt à consulter la liste sur le site de Microsoft . Cependant, il est primordial de rappeler que le FPS Boost ne fonctionne pas nécessairement de la même manière sur Xbox Series X et Xbox Series S. Sur cette dernière, les joueurs doivent dans certains cas se contenter du 60 fps (au lieu de 120 fps sur Series X). Et il arrive même que la fonctionnalité ne soit tout simplement pas disponible sur Series S.



Dans ce cas de figure, nous pouvons mentionner des jeux comme Battlefield 1, Battlefield V , Dead Island Definitive Edition, DiRT 4, Dying Light, LEGO Worlds ou encore Life is Strange 2 (pour 13 au total). Bethesda Softworks , Electronic Arts et Ubisoft sont parmi les plus fervents supporters du FPS Boost à l'heure actuelle