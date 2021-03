Crusader Kings III : un DLC sur les seigneurs nordiques accompagnera une mise à jour majeure le 16 mars

Intitulé Les Seigneurs Nordiques, ce tout premier DLC pour le gargantuesque jeu de gestion de royaume de Paradox Interactive n'est toutefois pas une extension. Il ne vient en effet pas rajouter d'élément de gameplay majeur, d'où l'appellation « Pack de variété » rattachée au teaser.

À la place, nous aurons droit à de nouveaux dessins, de nouveaux modèles 3D et événements. Quelques nouveaux rôles et fonctionnalités correspondant à cette civilisation, comme des royaumes d'aventuriers créés par d'anciens guerriers dénués de seigneurs, feront également leur apparition.

Qui dit DLC moins imposant qu'une extension dit aussi plus petit prix. Le Pack de variété Seigneurs Nordiques est en effet vendu à 6,99 euros sur Steam, Microsoft Store et Xbox Game Pass contre entre 14 et 20 euros pour une extension en bonne et due forme.