Titan Quest fait son grand retour, sur Android et iOS, avec une Legendary Edition

HandyGames annonce en effet la sortie de Titan Quest: Legendary Edition ce 2 février 2021 sur Android et iOS. L'occasion de revivre l'aventure du jeu initial mais aussi de profiter de tous les DLC lancés après, dont notamment l'extension Immortal Throne.

On retrouve également les nouveautés apportées par les bien plus récents Ragnarök et Atlantis, chacun apportant un acte supplémentaire, ainsi que des quêtes, ennemis, environnement et boss inédits.

Bref, l'expérience Titan Quest ultime avec tous les contenus disponibles, mais sur smartphone et tablette et non sur PC (ou console, puisque le jeu est désormais disponible sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch).