Cyberpunk 2077 1.22 : un nouveau patch centré sur les performances... et la stabilité

Fin mars dernier, CD Projekt RED publiait le massif patch 1.2 pour Cyberpunk 2077. Mais, avec une liste de changements longue comme le bras, il ne fallait pas s'étonner que de nouveaux bugs viennent remplacer ceux corrigés. C'est pour tenter de corriger les principaux nouveaux bugs rapportés depuis ce patch que le hotfix 1.22 a été publié aujourd'hui sur toutes les plateformes.

Les corrections (détaillées dans le lien ci-dessous) concernent aussi bien les quêtes que le monde ouvert, l'interface ou encore quelques éléments visuels. Enfin, il est également question d'améliorations des performances et de la stabilité du RPG, sur PC comme sur certaines consoles (Xbox One et PS5 ).