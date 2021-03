Neurodeck : après un départ mitigé, le jeu va recevoir de sérieux changements dans les prochains mois

Si tout va bien, à l'issu du premier mois de patchs, Neurodeck devrait tout d'abord avoir vu tous ses bugs de jeunesse corrigés. De plus, l'ajout d'un boss et d'un mini-boss devrait améliorer le rythme des parties, où les phobies rencontrées 2 fois devraient également être plus fortes. Enfin, les systèmes de tests et surtout de déblocage de contenu devraient être améliorés, tandis qu'une infirmerie en début de run permettra de commencer directement avec des traits.

Après le deuxième mois, de nouvelles mini-histoires devraient permettre de mieux lier la thématique centrale de la santé mentale du jeu, tandis que l'interface, le tutoriel et les cartes profiteront d'améliorations. Du contenu sera aussi de la partie : 3 nouvelles pièces, de nouveaux défis et des niveaux de résilience supplémentaires.

Enfin, après le troisième et dernier mois de travail, 3 nouvelles phobies devraient être là pour varier les combats, de même que 15 nouvelles cartes. Les effets visuels et les retours durant les combats devraient quant à eux être plus satisfaisants.