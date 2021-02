Neurodeck, le jeu de deckbuilding toulousain sur la santé mentale, prend date sur PC et Nintendo Switch

Qualifié d'« atmosphérique », le jeu jouit d'une direction artistique en rapport, tandis que toutes les illustrations ont été conçues à la main et s'inspirent des films d'horreur et des phobies du quotidien. Plusieurs personnages jouables, chacun doté d'une histoire différente et d'éléments à débloquer, seront de la partie.

Roguelite oblige, même dans la défaite les joueurs pourront débloquer des éléments pour rendre leurs prochains essais plus aisés, tandis que le développeur promet une grande rejouabilité.

Pour les plus curieux, notez que sur la page Steam de Neurodeck il est possible de demander un accès potentiel à la bêta, tandis que le site Trail.gg propose déjà d'y jouer gratuitement depuis son navigateur. Notez cependant qu'il n'y est disponible qu'en anglais et (on l'imagine) encore en bêta également.

Enfin, signalons que nous devrions être en mesure de vous en proposer le test complet dans les semaines à venir.