AG French Direct : les jeux vidéo français seront à l'honneur le 24 mars prochain

S'inspirer du format des Nintendo Direct et autres State of Play pour uniquement parler de jeux vidéo français était un pari risqué. Pourtant, c'est bien ce que nous a proposé l'AG French Direct l'année dernière. Le site ActuGaming a relancé la machine et proposera très bientôt une seconde édition en compagnie de plusieurs grands studios de l'Hexagone.