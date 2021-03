Microsoft pourrait tenir un Xbox Games Showcase le 26 mars, ainsi qu'en mai et juin

Alors que la famille Xbox vient très récemment d'alimenter significativement sa force de frappe à la suite du rachat de ZeniMax Media et ses studios, Microsoft prévoit déjà un événement lié à sa branche gaming. Celui-ci devrait avoir lieu pas plus tard que le 26 mars et offrirait un premier aperçu des jeux first-party Xbox attendus en 2021 et au-delà.

Selon les sources de Windows Central, il convient toutefois de tempérer ses attentes. Cet événement pourrait en effet principalement se concentrer sur des aspects techniques de l'écosystème Xbox (en particulier les Xbox Series X|S et le Game Pass), avec quelques annonces de jeux mineurs. Il ne faut ainsi pas trop espérer en savoir plus sur Elden Ring, qui avait été présenté pour la première fois lors de la conférence Microsoft de l'E3 2019.

Une chose est néanmoins certaine : forte désormais de 23 studios, la famille Xbox dispose de plus de ressources et de projets en cours que jamais.