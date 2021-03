Microsoft : une conférence Xbox "What's new for gaming" à venir le 23 mars ?

Il y a quelques jours, Nintendo a proposé un nouveau rendez-vous Nintendo Direct. Plus récemment, c'est Sony qui s'est illustré avec un State of Play. Et selon certains, Microsoft pourrait à son tour proposer un événement du même type ce 23 mars.

Baptisé « What's new for Gaming », cela permettrait au géant américain de revenir sur les jeux Xbox attendus cette année, et en 2022. À l'heure actuelle, Microsoft n'a pas confirmé le moindre événement à venir, mais Aaron Greenberg, responsable marketing des jeux Xbox, a tout de même tenu à donner quelques précisions.