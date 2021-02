Overwatch 2 : Jeff Kaplan et son équipe montrent les coulisses du développement

La fameuse Team 4 de Blizzard entame les hostilités en présentant deux nouvelles et très réussies destinations parmi les nombreuses qui s'ouvriront avec l'arrivée d'Overwatch 2. Nous avons ainsi pu découvrir Rome et New-York à la sauce Overwatch, qui se révèlent particulièrement agréables à l'œil. Jeff Kaplan a également profité de ce segment pour teaser la potentielle disparition du tristement célèbre mode « Assaut » (ou « 2CP » pour les intimes). Une potentielle excellente nouvelle en somme.

Concernant le PvP, Jeff Kaplan et son équipe semblent travailler à plusieurs éléments d'équilibrage. Ainsi, chaque classe de personnages devrait recevoir un nouveau passif. S'il s'agit pour l'heure d'une version non définitive, les tanks devraient recevoir une résistance aux effets de repoussement et moins nourrir les capacités ultimes adverses. Les héros dégâts devraient quant à eux disposer d'une vitesse de déplacement accrue, tandis que les héros soutiens devraient recevoir un soin passif après quelques secondes sans prendre de dégâts.

Tous les héros existants devraient également recevoir une refonte, illustrée ici par un Reinhardt bien plus offensif et fluide dans ses actions. De manière générale, les tanks devraient se montrer plus dangereux et pas seulement faire office de sacs à points de vie encaissant les dégâts pour les autres. Chaque héros original aura également droit à une apparence remise au goût du jour, illustrée ici par les nouvelles apparences de McCree, Fatale et Faucheur.



Côté PvE, nous disposerons de deux modes bien distincts. En premier lieu, nous aurons les missions d'histoire, plus ou moins scriptées et garnies de cinématiques venant présenter le monde d'Overwatch, sous les feux croisés d'une nouvelle crise omniaque et des agissements dans l'ombre de la Griffe. En second lieu, nous aurons les missions héroïques, des missions répétables et procédurales nous permettant de renforcer nos personnages via des arbres de talents très poussés et personnalisables selon les objectifs fixés pour la prochaine mission.

La partie PvE verra ainsi un bestiaire extrêmement varié afin que jamais une mission héroïque ne se déroule de la même manière et force à chaque fois les joueurs à revoir leur stratégie lors des missions héroïques.

La Team 4 a toutefois tenu à préciser à plusieurs reprises durant le panel qu'il ne s'agit que d'expérimentations et que la version finale pourrait se montrer bien différente de ce qui a été présenté ici.