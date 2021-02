World of Warcraft : Blizzard prévoit de nombreux jeux mobiles pour la franchise

C'est le président d'Activision-Blizzard lui-même, Bobby Kotick qui a dévoilé les plans du groupe pour le marché mobile. Il s'est lors de cet appel aux investisseurs particulièrement penché sur la licence World of Warcraft : « Nous comptons délivrer plus de contenus de qualité pour alimenter et étendre la communauté World of Warcraft. Nous avons en ce sens créé de nombreuses expériences Warcraft mobiles et free-to-play, qui sont actuellement en phase avancée de développement. »

Bobby Kotick a également rajouté concernant ces nombreux projets mobiles : « Ceux-ci permettront de créer des opportunités à la fois pour les joueuses et joueurs existants et pour de nouveaux fans de profiter de l'univers Warcraft de manière totalement différente. »

Avec de telles déclarations, l'on peut s'attendre à la sortie de quelques-uns de ces nouveaux jeux au cours de l'année. Nul doute que tout ceci fera l'objet d'une tribune lors de la BlizzConline, du 19 au 20 février.