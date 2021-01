Reset Earth : un jeu mobile développé par les Nations Unies pour sauver la couche d'ozone

Selon les Nations Unies, les substances générées par la réfrigération, la climatisation et les sprays aérosols seraient actuellement responsables d'environ 11 % des émissions menaçant la couche d'ozone.

Meg Seki, secrétaire exécutive du Secrétariat de l'Ozone, a déclaré : « La protection de la couche d'ozone ne doit pas être prise à la légère. Il doit s'agir d'un effort continu et durable non seulement par notre biais mais aussi celui des générations futures. Si nos enfants apprennent les terribles conséquences d'une couche d'ozone détruite via un cartoon ou un jeu, ils seront conscients de son importance et de la nécessité de la protéger. »

Un premier pas a d'ailleurs récemment été franchi par les États-Unis en ce sens, le nouveau président Joe Biden ayant pris de nombreuses mesures pour lutter contre la crise climatique. On compte notamment parmi ces mesures le come-back du pays dans les accords de Paris sur le climat.