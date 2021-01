Hitman 3 : confusion autour des conditions d’import des niveaux de Hitman 1 et 2

L’entreprise d’IO Interactive est aussi salutaire que complexe à mettre en œuvre. Pour rappel, et c’est la promesse du studio : Hitman 3 pourra intégrer tout le contenu de Hitman 1 & 2 si les joueurs les possèdent déjà. En résultera un exécutif unique, permettant de jouer à l’intégralité des missions de la trilogie.

Sur consoles, aucun problème particulier ne semble se poser. Les trois jeux étant disponibles sur les stores PlayStation et Xbox, les niveaux et la progression des joueurs peuvent être importés dans Hitman 3 sans difficulté. Sur PC en revanche, le statut d’exclusivité Epic Games Store d’Hitman 3 fait se creuser la tête aux développeurs d’IO Interactive.

La situation est délicate. Dans son épais (et exhaustif) guide de lancement, IO Interactive explique que l’import des niveaux et missions des jeux précédents ne peut s’effectuer qu’à partir d’une copie de Hitman 2 (qui, lui aussi, peut regrouper les missions du premier volet). Le seul opus qui n’est pas disponible sur EGS à l’heure où sont écrites ces lignes. Pour le dire autrement : si l’on possède Hitman 1 sur EGS et Hitman 2 sur Steam, on ne pourra pas (pour l'instant) importer sa progression et ses niveaux sur Hitman 3.