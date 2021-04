Destroy All Humans! se posera sur Nintendo Switch en juin

La bande annonce en question nous apprend donc que le remake de Destroy All Humans! sortira sur Nintendo Switch le 29 juin prochain. Cette version sera commercialisée à 39,99 € et inclura un pack de skins exclusifs en plus du jeu complet. Bien entendu, les graphismes ont été nettement améliorés par rapport à l'opus originel sorti en 2005 sur PS2 et Xbox.