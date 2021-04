L’exclusivité Switch Deadly Premonition 2 arrive sur PC cet été

Il faudra toutefois adhérer davantage à la proposition très particulière du jeu imaginé par Hidetaka « Swery » Suehiro. Pour rappel, Deadly Premonition 2 est à la fois la suite et le prequel de Deadly Premonition, sorti sur Xbox 360 et PS3 en 2010. On y incarne le détective Francis York Morgan dans une enquête sur meurtre se déroulant dans la ville de Le Carré, en Louisiane, au cœur d'un univers et d'une narration que ne renierait pas David Lynch.

