CS:GO : une offre d'abonnement pour des statistiques personnelles à 1$ qui fait débat

D'autant que la page FAQ de CS:GO 360 Stats précise bien que le prix actuellement affiché est seulement le prix de lancement. Cela signifie donc que celui-ci pourrait être amené à l'avenir à être revu potentiellement à la hausse. Comme tout système d'abonnement, celui-ci sera renouvelé tous les mois à compter du jour de l'inscription, sauf demande contraire de l'abonné.

Autre élément qui n'est pas du goût de la communauté CS:GO : il faut impérativement être abonné au service pour que les données soient enregistrées. Dès lors que l'abonnement est résilié ou non poursuivi, il en sera de même pour la collecte des statistiques personnelles.

Une situation pour le moins épineuse et qui vient toucher une base d'utilisateurs pourtant chère à CS:GO : les joueurs et joueuses les plus compétitifs. Reste à voir si cela impactera négativement l'un des jeux les plus populaires de Steam, après neuf ans de règne quasiment incontesté.